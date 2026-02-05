בצפון תל אביב: השוטרים פרצו לדירה - ומצאו גור קנגורו גנוב

המשטרה איתרה בדירה בשכונת צהלה בצפון תל אביב מספר בעלי חיים אקזוטיים שנגנבו במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) מגן חיות בצפון.

היום בשעות הבוקר התקבל דיווח במוקד המשטרה אודות שני חשודים שפרצו במהלך הלילה לגן חיות בעמק בית שאן וגנבו מהמקום גור של קנגורו מסוג וולבי לבקן.

עם קבלת הדיווח, נפתחה חקירה במסגרתה בוצע חיפוש בתוך דירה בשכונת צהלה בצפון תל אביב, בו אותר הקנגורו לצד בעלי חיים אקזוטיים נוספים. למקום זומנו גורמי מקצוע על מנת לבחון את מצבו הבריאותי של הקנגורו ובהמשך הוא צפוי לשוב אל גן החיות.

דוברות המשטרה

בתוך כך, במהלך החיפוש נעצר לחקירה חשוד בשנות ה-63 לחייו שצפוי להיחקר בהמשך הלילה, ובהתאם לממצאי החקירה יוחלט על הצורך בהבאתו בפני בית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו.