מחסניות ונשק בגינה ציבורית: למעלה מ-20 עצורים בפעילות המשמר הלאומי בב"ש

כחלק ממבצע "סדר חדש" של לוחמי המשמר הלאומי בבאר שבע, עוכבו ונעצרו במהלך השבוע 27 חשודים ונתפסו עשרות אלפי שקלים - כך הודיעה היום (חמישי) המשטרה. שבעה עצורים חשודים בעבירות אמצעי לחימה וירי. בנוסף, שבעה שוהים בלתי חוקיים אותרו בעיר.

כחלק מהמבצע, במהלך חיפוש שבוצע בגינה ציבורית בעיר, נתפסו שש מחסניות M-16 טעונות בתחמושת. הממצאים נתפסו והועברו להמשך חקירה. בנוסף, נעצרו ארבעה חשודים בהעסקת שב"חים, הם עוכבו ונעצרו לחקירה, ובהמשך נחתמו צווי סגירה לבתי העסק על ידי מפקד מחוז דרום, ניצב חיים בובליל.

בפעילות נוספת, פשטו הכוחות, בשיתוף רשות המסים, על דירות בעיר אשר על פי החשד שימשו למתן שירותי מין. במהלך הפעילות נעצרו שלוש נשים זרות וחשוד נוסף, בחשד להפעלת המקומות. בנוסף, אותרו במקום כ-47 אלף שקלים, טלפונים ניידים וקבלות.

דוברות המשטרה

במהלך השבוע איתרה המשטרה בנוסף ארבעה כלי רכב גנובים בפזורה הבדואית, סמוך לנבטים ותל שבע. כלי הרכב הוחזרו לבעליהם, מספר חשודים נעצרו בגין מעורבות בגניבתם.