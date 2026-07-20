סדרן באולם קולנוע העיר לנערים, הותקף קשות ופונה לבית החולים

סדרן בבית הקולנוע "הוט סינמה" ברחובות, צעיר בראשית שנות ה-20 לחייו, הותקף במוצאי שבת האחרון בידי חבורת נערים לאחר שביקש מהם להפסיק לעשן סיגריות אלקטרוניות ולהרעיש במהלך הקרנת הסרט.

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לאחר שהסדרן העיר להם פעם נוספת וביקש מהם לצאת מהאולם, הם התנפלו עליו, היכו אותו באלימות ונמלטו מהמקום. הסדרן פונה לבית החולים. המשטרה פתחה בחקירה.

אחד מהנוכחים באולם, סיפר: "אני ואשתי שבהיריון ישבנו באולם וקראנו לסדרן שיעיר לנערים שעישנו. לאחר כמה פעמים שהעיר להם, הם זינקו עליו ו'פירקו אותו מכות' עד לרמה שכל הפנים שלו חבולות וירד לו הרבה דם. לאן הגענו? איך זה הגיוני לפחד ללכת לקולנוע? באותה מידה יכל להיות לנערים האלה סכין וזה היה נגמר אחרת".

כמו כן, מהמשטרה נמסר: "אנו רואים בחומרה כל אירוע אלימות. עם קבלת הדיווח במוקד המשטרה, הגיעו למקום שוטרים תוך דקות ספורות ונפתחה חקירה מואצת, במסגרתה מבוצעות כלל הפעולות הנדרשות במטרה להגיע לזהות המעורבים ולמצות עימם את הדין".