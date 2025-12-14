המשטרה עצרה ארבעה בני אדם שהשתתפו אתמול במחאה ביפו

המשטרה עצרה היום (ראשון) ארבעה תושבי יפו כבני 20 בגין "התנהגות שעלולה להפר את שלום הציבור".

על פי הודעת המשטרה, אתמול בערב התקיימה תהלוכה בלתי חוקית ביפו, במהלכה נשמעו קריאות "ברוח בדם נפדה את יפו" ו"תגידו לכלבי שב"כ אנחנו לא מפחדים מעימות". המשטרה עצרה את המעורבים בהפגנה בשל החשש להפרת הסדר ופגיעה בשלומו של הציבור והעבירה אותם לחקירה במשטרת יפו. מאוחר יותר הערב, בית המשפט שחרר את השייח עיסאם סטל בתנאים, למרות בקשת המשטרה להאריך את מעצרו בארבעה ימים. הוא יורחק מ"התקהלות ציבורית אסורה" ל-30 יום.

ההפגנה של עשרות תושבים מקומיים ביפו שקראו בקריאות איסלאמיות וקריאות הסתה החלה לאחר שאישה בהיריון רוססה בגז פלפל בעת שנהגה ברכבה, כאשר בני משפחתה שהו איתה ברכב. החשודים במעשה טרם נתפסו, אך על פי החשד האירוע קרה בעקבות ויכוח שהתפתח בין הנהגת למרססים, שנמלטו מהמקום לאחר התקיפה, כך על פי המשטרה.