18 שנות מאסר לאב שתקף מינית את בנותיו באופן שיטתי במשך עשור

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 18 שנות מאסר בפועל על אב שהורשע בביצוע עשרות עבירות מין בשלוש מבנותיו הקטינות לאורך תקופה של כעשור. בנוסף, נגזרו עליו מאסר על תנאי והוא חויב לפצות את נפגעות העבירה בסכום כולל של 240 אלף שקלים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

על פי הכרעת הדין, הנאשם ביצע במשך שנים מעשים מגונים בשלוש מבנותיו, החל כשהיו בנות 7, 9 ו-10. המעשים בוצעו בבית המשפחה, במספר רב של הזדמנויות, תוך ניצול יחסי האמון והמרות שבין אב לבנותיו.

בגזר הדין מתואר כיצד האב באופן שיטתי היה נכנס לחדרן של הבנות בזמן שישנו, נגע בגופן והכניס את ידו מתחת לתחתוניהן תוך שהוא נוגע באיברי מינן. עוד תואר כי במספר הזדמנויות האב היה נשכב על מיטתו כשהוא לבוש בתחתונים בלבד, ומושיב את בנותיו על גופו תוך שאיברי מינן חשוף. במקרים אחרים האב אף הניח את ידה של אחת מבנותיו על איבר מינו מעל התחתונים, לשם גירוי וסיפוק מיני. לאחר מעשים אלו היה נותן לה את כרטיס האשראי שלו כדי שתקנה לעצמה מתנה.

על פי הפרקליטות, הנאשם לא קיבל אחריות למעשיו, בחר לנהל את משפטו עד תום ולא חסך מנפגעות העבירה את הצורך להעיד נגדו בבית המשפט. לנוכח חומרת המעשים, ריבוי העבירות, משכן והפגיעה הקשה בנפגעות העבירה, עתרה הפרקליטות להטיל על הנאשם 18 שנות מאסר בפועל, לצד מאסר על תנאי ופיצוי משמעותי לנפגעות העבירה.

בגזר הדין עמד בית המשפט על חומרת העבירות וציין כי "התנהלותו של הנאשם, והסירוב להכיר בעוול שגרם, גרמה לקרע במשפחה, והגבירה עוד את הסבל של כל סביבתו של הנאשם כתוצאה ממעשיו. המחלוקות במשפחה גרמו גם להתנכרות למתלוננות מצד חלק מבני המשפחה, באופן שהביא לנידוין מהמשפחה".

--

עו"ד שי עציון מפרקליטות מחוז ירושלים שניהל את התיק, מסר: "עבירות מין בתוך המשפחה הן מהעבירות הקשות וההרסניות ביותר. כאשר הפוגע הוא הורה, והפגיעה מתרחשת בתוך הבית, המקום שאמור להיות המבצר הבטוח ביותר עבור ילדיו, מדובר בהפרת האמון החמורה ביותר. המתלוננות אזרו אומץ לשבור את השתיקה, להעיד בבית המשפט ולחשוף את האמת. בזכות אומץ ליבן ניתן היה להביא את הנאשם לדין ולמצות עמו את הדין".

עורכות הדין ליקול טמסוט והדר עזרא וייזל מייצגות את הנפגעות מטעם הסיוע המשפטי של משרד המשפטים: "בנותיו של הנאשם גדלו בבית שאמור להיות בית מיטבי אך למעשה עבורן היה בדיוק הפוך מכך. האירועים הקשים נמשכו במשך שנים והנזקים כתוצאה מהם ימשיכו ללוות את הנפגעות עוד שנים קדימה. מדובר בנאשם שלא לקח אחריות ואילץ את בנותיו להעיד ולשחזר את האירועים במשך ימים ארוכים בבית המשפט, דבר שגרם להן לקושי גדול עוד יותר. כתוצאה מהחשיפה המשפחה הוקיעה את הנפגעות ונגרמו להן נזקים קשים".