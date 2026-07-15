המתקפות על ג'פניקה: השיחה שהציתה את הסכסוך בין משפחות הפשע

במרכז ההסלמה במלחמה בין הארגונים ג'רושי ומוסלי, עומדת שיחת טלפון אחת שהתקיימה לפני כשבוע - כך מפרסמת הערב (שלישי) ראש דסק הפלילים לי עייש.

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ברקע של השיחה, גורם עברייני שחזר לארץ אחרי שנתיים. במסגרת ההבנות שנרקמו סביב חזרתו, עומד סכום דמיוני של כמאה מיליון שקלים. אלא שלפי גורם המעורה בפרטים, במשפחת ג'רושי הבינו שמדובר בארבעה מיליון שקלים בלבד. ברגע שהתברר הסכום המלא, כשלידיהם הועברו כשני מיליון שקלים בלבד, התקיימה אותה השיחה. ג'רושי דרש לקבל תשובות והטונים עלו. בסיום הדברים נאמר לו "תגיד תודה, גם זה יותר מדי", וזה מה שהצית את השטח, לפי גורמים.

בהנחיית המפכ"ל, דיון חירום ייערך בצמרת המשטרה בעקבות ההסלמה.

במסגרת הסכסוך, מספר רימוני הלם הושלכו במהלך הלילה שבין שני לשלישי לעבר מספר מוקדים ברחבי הארץ, בהם שני סניפים של רשת ג'פניקה, הנמצאת בבעלות איש העסקים ברק אברמוב.

האירוע הראשון התרחש בסביבות השעה עשר בערב, כאשר שריפה פרצה בסניף ג’פניקה ברחוב גיבורי ישראל בנתניה. שוטרי תחנת נתניה ממרחב שרון הגיעו למקום, לצד צוותי כיבוי והצלה.

מהמשטרה נמסר כי "מבדיקה ראשונית עולה חשד כי ככל הנראה נזרק פריט אמל"ח צבאי גנוב. הרקע לאירוע פלילי, במסגרת סכסוך מתמשך בין עבריינים. על פי גורמי הרפואה, לא היו נפגעים באירוע. נגרם נזק לרכוש. שוטרי תחנת נתניה ממרחב שרון פתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע, לצד איסוף ממצאים וראיות מהזירה".

אמש, המשטרה עצרה את העבריין יוסי מוסלי, ממשפחת הפשע מוסלי, בחשד למעורבות במקרי השלכת הרימונים והירי לעבר סניפי רשת ג'פניקה בימים האחרונים. המעצר של מוסלי מגיע במסגרת פעילות נרחבת אליה יצאה המשטרה בעקבות ההסלמה בסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי.

לאחר מכן המשטרה עצרה שלושה חברים נוספים בארגון הפשע, כאשר שניים מהם נעצרו בביתו של יוסי מוסלי. בנוסף, בשב"ס ערכו חיפושים נרחבים בתאי בתי הכלא בהם שוהים חברי ארגוני הפשע.