פרסום ראשון: הסדר הטיעון התקדימי עם בכיר ארגון הפשע

בית משפט השלום ברמלה אישר היום (חמישי) הסדר טיעון עם עיסאם ג׳רושי, מבכירי ארגון הפשע ג'רושי, שהורשע בשתי עבירות של הפרת צו הגבלה שיפוטי שהוצא נגדו מכוח חוק ההגנה על הציבור מפני ארגוני פשיעה.

על פי כתב האישום המתוקן, ג'רושי הפר פעמיים את תנאי הצו שהוטל עליו על ידי בית המשפט המחוזי במרכז: בפעם הראשונה השמיד טלפון נייד מוסתר ושוחח עם גורמים האסורים עליו בקשר, ובפעם השנייה יצר קשר עם שני גורמים נוספים בניגוד לתנאי הצו.

במסגרת ההסדר, הוסכם כי ייגזרו עליו שמונה חודשי מאסר בפועל (בניכוי ימי מעצרו), מאסר על תנאי לשלוש שנים וקנס כספי בסך 100 אלף שקלים.

בפרקליטות הדגישו כי מדובר בתיק ראשון מסוגו מאז כניסת החוק לתוקף, וכי "אין עדיין מדיניות ענישה לעבירה זו". עוד ציינו כי נלקחו בחשבון נסיבותיו האישיות של הנאשם ומצבו המשפחתי המורכב.