גידל סמים מסוכנים בביתו: מעל שנה מאסר לבן זוגה של היועצת של מאי גולן

בית המשפט גזר היום (שני) על מור ביטון, בן זוגה של יועצת השרה מאי גולן, 13 חודשי מאסר בפועל. ביטון בן ה-34 הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של גידול, ייצור והחזקה של סמים מסוכנים.

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לפי גזר הדין, מעבדת סמים נחשפה בדירה שביטון שכר עם בת זוגו ביבנה. מדובר במעבדה מתוחכמת שכללה 78 שתילי קנאביס במשקל של 1.88 ק"ג נטו וציוד רב (מנורות לד, מערכות אוורור, השקיה ועוד). בנוסף, נתפסו סמים מסוגים שונים (קנאביס מחולק לשקיות, MDMA וחשיש) בדירה, במחסן וברכב ששימש את בת זוגו מתוקף תפקידה כיועצת לשרה.

בגזר הדין נכתב: "ייצור נוסף של סם, משמעותו התמכרויות נוספות והעצמת מעגל הפשיעה. חומרה יתרה מצאה המאשימה בכך שסמים נמצאו ברכב ממשלתי שהועמד לרשות בת זוגו של הנאשם מתוקף תפקידה כיועצת לשרה מאי גולן. נטען כי ניצול רכוש ציבורי כחלק ממערך עברייני מהווה פגיעה אנושה באמון הציבור".