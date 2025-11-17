המשטרה חוקרת ירי שבוצע לעבר ביתו של כדורגלן ישראלי בכיר שמשחק בחו"ל, כך פורסם היום (שני) ב-i24NEWS. השחקן לא משתף פעולה עם המשטרה וגם לא בני משפחתו.

על פי החשד, הירי לא בוצע ביממה האחרונה אלא בשבועות האחרונים. השחקן ובני משפחתו לא הגישו תלונה למשטרה.

כיווני החקירה הראשוניים הם כי מדובר בניסיון סחיטה של גורמים עבריינים מחו"ל או שמדובר בסכסוך על רקע רומנטי.

הכדורגל הישראלי עלה בזמן האחרון לכותרות, ולאו דווקא בגלל המתרגש על הדשא. רק בשבוע שעבר נעצרו שני כדורגלנים בליגות א' ולאומית, תושבי נתניה בשנות ה-20 לחייהם, בחשד לאונס תיירת מארה"ב.

התיירת טענה כי היא פגשה את החשודים במועדון, ולאחר בילוי אחד מהם הציע להסיע אותה לביתה בירושלים: "הוא אמר שייקח אותי הביתה, ואז ביקש שאלווה אותו למלון כדי לקחת משהו. לא ידעתי לאן אני נוסעת". לדבריה, התיירת לא הלכה איתם לבית המלון בשביל לקיים יחסי מין. "כשהגענו לחדר, פתאום מישהו דחף אותי בכוח על המיטה. לא הצלחתי לצאת כי הם השתמשו בכח. לא רציתי לקיים יחסים עם אף אחד".

החשודים, מצידם, מכחישים את הטענות. אחד מהם טען: "אני היחיד שקיים איתה יחסים, אבל זה היה בהסכמה". אחר טען כי רק "נתן לה נשיקה" והוסיף: "לא רציתי בכלל להיות חלק מהחגיגה הזאת, יש לי בת זוג ואני לא עושה דברים כאלה".

לפי ממצאי החקירה, התיירת אומנם נכנסה עם השלושה למלון בהסכמה, אך הוטעתה לחשוב שהיא בדרך לביתה. עוד לפי החשד, עולה כי במהלך השהות במלון לקחו הצעירים את הטלפון שלה והשאירו אותו בקבלה כפיקדון.