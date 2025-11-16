הפצ"רית לשעבר עדיין באשפוז - וחקירת המשטרה תקועה

הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי, צפויה להישאר באשפוז בבית החולים איכילוב לעוד מספר ימים, כך מסר כתבנו לענייני משטרה משה שטיינמץ הערב (ראשון) במהדורה המרכזית. נכון לעכשיו, עדיין אין צפי מדויק למועד שחרורה מאשפוז.

היום הסתיימו ימי מעצר הבית שגזר בית המשפט על תומר-ירושלמי, אך לאור מצבה הרפואי המשטרה לא ביקשה להאריך את מעצרה. במשטרה אומרים כי ידונו בכך כאשר יהיה צפי לשחרור מאשפוז.

מקורב לחקירה אומר כי לא היו פעולות שנתבקשו לבצע במסגרת החקירה ושהיה נדרש להן אישור ממונה על החקירה, כך שקצב החקירה לא נפגע, והיא נמשכה למרות שהפצ"רית לא נחקרה פיזית, זאת על אף שמצבה הרפואי מאפשר חקירה.

כזכור, לפני שבוע הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי, פונתה לביה"ח לאחר שהתלוננה על חולשה. בהמשך התברר כי נטלה כמות גדולה של כדורי שינה.