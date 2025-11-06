9 קטינים נעצרו בחשד לתקיפה חמורה של נער בהרצליה | תיעוד

המשטרה עצרה הבוקר (חמישי) 9 קטינים בגילאי 14 עד 16 בחשד למעורבות באירוע תקיפה חמורה של קטין אחר שאירע בעיר הרצליה. בהמשך היום צפויים הקטינים לבוא לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט לנוער.

בתחילת השבוע אירע על פי החשד מקרה תקיפה חמור, במהלכו הותקף קטין על ידי מספר נערים ונזקק לפינוי רפואי באמצעות אמבולנס לבית חולים.

חוקרי הנוער בתחנת גלילות פתחו בחקירה מואצת תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ובסיוע כוחות נוספים במרחב ירקון וממחוז תל אביב, והבוקר, לאחר שהוצגו בפני בית המשפט ראיות לכאורה, נחתמו צווי מעצר וחיפוש נגד 9 חשודים אשר נעצרו בביתם והובאו לחקירה בתחנת גלילות.

אתמול נער בן 16 נפצע באורח בינוני עם פציעה חודרת באירוע דקירה בבית ספר תיכון "מקיף א'" באשדוד. הנער שנדקר אמר ל-i24NEWS כי אחיו לומד איתו בבית הספר והוא זה שהתקשר להורים והזעיק אותם שוטרי תחנת אשדוד עצרו קטין תושב העיר בחשד כי דקר את הנער, ופתחו בחקירה. הרקע לאירוע פלילי.

הנער הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, וממד"א נמסר כי הוא פונה כשמצבו יציב. כאמור, המשטרה פתחה בחקירה ונסיבות האירוע נבדקות. מד"א מסרו כי "האירוע קרה בהפסקה על ידי אחד התלמידים ככל הנראה".

כזכור, בתחילת השבוע קבוצת נערים ביצעה לינץ' קבוצתי מחריד בבית ספר בבאר שבע - תקפה באכזריות את חברם לכיתה ופצעה אותו קשה. בזמן שבבית החולים נאבקו על חייו, הם ניסו לתכנן תקיפה נוספת נגד הורי הנער הפצוע.

בעקבות האירוע שוטרי תחנת באר שבע עצרו שלושה תוקפים, קטינים כבני 15, והוגש נגדם כתב אישום חמור בגין חבלה בכוונה מחמירה, שיבוש הליכי משפט ואיומים. חברם לכיתה שחווה את מסכת האלימות הקשה הזו כבר שוחרר מבית החולים מאז אך נותר עם פציעות קשות בגוף ובנפש.