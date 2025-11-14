ראש להב 433 שנחקר במח"ש: מעורבותי היתה מתוקף תפקידי ולגיטימית

ראש להב 433, ניצב מני בנימין, שנחקר במח"ש בחשד להפרת אמונים, הכחיש בתוקף במהלך חקירתו כי היה לו מניע אישי. "הכל מתוקף תפקידי", הוא טען.

בשיחה עם מקורביו אמר הניצב: "מצפה לחזור לתפקידי כבר בשבוע הבא ולהיאבק על שמי". נכון לעכשיו, במח"ש לא מתכוונים לבקש הארכה להרחקתו של בנימין ממתקני משטרה - כך שההחלטה תעבור ביום חמישי לידי המשטרה. לפי גורמים במשטרה, "אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון - הוא צפוי לחזור לכסא שלו בראשון הבא".

מקורבים לקצין שדיברו עם i24NEWS טוענים כי "הפרשה נופחה, מדובר בתיק קשקוש - לא היה צריך אפילו למנות ממלא מקום".

נזכיר כי על פי החשד, בנימין התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו. התיק נחקר על ידי צוות חשיפה במח"ש. הוא עוכב לחקירה אתמול בשעות הצהריים, כאשר לא היה ביחידה בראשה הוא עומד, נחקר במשך שבע שעות, ולאחר מכן שוחרר לביתו בתנאים מגבילים.

