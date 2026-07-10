כתב אישום הוגש נגד ארבעה תושבי הנגב בחשד שתכננו לבצע פיגוע בבאר שבע

פרקליטות המדינה הגישה היום (שישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד ארבעה צעירים, תושבי שגב שלום והפזורה, המייחס להם עבירות טרור, לאחר שעל פי החשד תכננו לבצע פיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע, לירות לעבר תחנת המשטרה בשגב שלום ולהקים תשתית טרור המזוהה עם חמאס.

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החקירה נוהלה במשותף על ידי שב"כ, חוליית פח"ע בימ"ר דרום ולוחמי ימ"ס דרום. לפני כחודש התקבל מידע שלפיו החוליה מתארגנת להוציא לפועל פיגועים, ובעקבותיו בוצעה פעילות מסוערבת שבמהלכה נעצרו ארבעת החשודים. אחד מהם נעצר כשהיה בדרכו לבצע פיגוע.

מכתב האישום עולה כי הנאשם המרכזי ניהל חשבון אינסטגרם שבו פרסם לאורך זמן תכנים הכוללים, על פי הנטען, דברי שבח ותמיכה בארגוני טרור, בהם חמאס, גדודי אל-קסאם וארגוני ג'יהאד נוספים. בנוסף מיוחס לו כי הקים קבוצות ברשתות החברתיות, גייס אליהן את יתר הנאשמים, הגדיר את עצמו כ"מפקד" וחילק תפקידים לחברי ההתארגנות.

לפי כתב האישום, תחילה תכננו שניים מהנאשמים לבצע פיגוע דקירה בתחנה המרכזית בבאר שבע, אולם בהמשך החליטו לנסות ולהוציא לפועל פיגוע ירי. עוד נטען כי ההתארגנות עסקה גם בתכנון ירי לעבר תחנת המשטרה בשגב שלום ובהפצת תכנים הכוללים הנחיות להכנת מטעני חבלה.

בפרקליטות ציינו כי חלק מהעבירות המיוחסות לנאשמים בוצעו כאשר היו קטינים. כתב האישום מייחס להם עבירות של קשירת קשר לביצוע מעשה טרור ואימונים או הדרכה למטרות טרור, ולנאשם המרכזי מיוחסות בנוסף עבירות של הסתה לטרור וגילוי הזדהות עם ארגון טרור.