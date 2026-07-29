מאסר עולם לגבר שרצח את אבי כלתו - בעקבות סכסוך על גירושי ילדיהם

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (רביעי) מאסר עולם על סלומון מדמון, לאחר שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של מחותנו, יוסף יוספיה ז"ל, וכן בעבירות נשק ואיומים.

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הרצח התרחש על רקע סכסוך ממושך בין מדמון ליוספיה, אשר ילדיהם היו באמצע הליך גירושין. על פי הכרעת הדין, מדמון התקשה לקבל את הנתק שנוצר בין כלתו ולבנו, אשר להם שני ילדים משותפים, שעברו להתגורר עם אימם בביתו של יוספיה. בעקבות כך, מדמון ראה ביוספיה כאחראי לניתוק בין בנו לנכדיו.

ביום הרצח, יוספיה שב לביתו מתפילת ליל שבת. מדמון חיכה למנוח מחוץ למעלית כשהוא שיכור, ירה במנוח שש פעמים מטווח קצר כשיצא מהמעלית. בגזר הדין ציינו השופטים את הטרגדיה בפניה נאלצת המשפחה לעמוד, במיוחד של שני נכדיהם המשותפים של מדמון ויוספיה, אשר סבם האחד נרצח בידי סבם האחר.

התובעת בתיק, עו"ד ליהי מלצמן: "גזר הדין נותן ביטוי לחומרתם הרבה של מעשיו של מדמון, שבמסגרתם הוא הצטייד בנשק, הגיע לבית יוספיה ז"ל ונטל את חייו בירי סמוך לפתח דירתו, לאחר תכנון מוקדם, תוך שהותיר אחריו שתי משפחות שנושאות עמן את השלכות הטרגדיה. גם אם אין בכוחו של העונש להשיב את שאבד, מיצוי הדין במקרים של רצח הוא ביטוי למחויבותה של מערכת אכיפת החוק להגן על קדושת החיים, ולהעביר מסר ברור: מי שבוחר לשלול את חייו של אדם אחר, יישא במלוא האחריות למעשיו ויישב במאסר למשך שנים ארוכות".