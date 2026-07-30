פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (חמישי) כתב אישום נגד הנאשם ברצח הרב עמוס גואטה זצ"ל בנתניה. חקירת המשטרה העלתה כי הנאשם הגיע לבית הרב באמתלה של תפילה, שלף סכין ודקר אותו למוות.

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כזכור, בתחילת החודש התקבל דיווח במוקד 100 על דקירת הרב עמוס גואטה בנתניה. הכוחות שהגיעו למקום פתחו בחקירה וביצעו מצוד אחר הנאשם, פינו את הרב לבית החולים לניאדו, אולם שם נאלצו לקבוע את מותו.

מממצאי החקירה עלה כי הנאשם, בן 36, הגיע בשעות הבוקר המוקדמות לביתו של הרב, ביקש להתפלל לצד מיטתו, ולאחר שקיבל אישור להיכנס לחדרו של הרב, שלף סכין ודקר אותו ארבע פעמים בעודו שוכב במיטתו. עוזרו של הרב, שניסה להשתלט על הנאשם, נפצע באורח קל בידו במהלך המאבק.

מיד לאחר המעשה נמלט הנאשם מהמקום ובתום מצוד מהיר הוא אותר ונעצר. הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע הרצח נתפסה בזירת האירוע. בתום חקירה אינטנסיבית, הודה הנאשם בביצוע המעשה, ובהמשך גובשה נגדו תשתית ראייתית משמעותית אשר ביססה את החשדות נגדו.

עם סיום החקירה וגיבוש כלל הראיות, צפויה להגיש היום לבית המשפט כתב אישום נגד הנאשם, המייחס לו עבירת רצח בנסיבות מחמירות ועבירות נוספות.