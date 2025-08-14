בני משפחה פגעו בצוות הרפואי לאחר שהתבשרו על מות יקירם

מומלצים -

אירוע אלימות חמור התרחש אתמול (רביעי) במחלקה לטיפול נמרץ כללי בבית החולים סורוקה. בני משפחה של מטופל, שקיבלו הודעה על פטירתו, התפרצו באלימות פיזית ומילולית קשה כלפי הצוות הרפואי ואנשי האבטחה. בנוסף נגרם נזק משמעותי לציוד במחלקה. שני מאבטחים נפצעו ונזקקו לטיפול רפואי בבמחלקה לרפואה דחופה.

מטעם בית החולים סורוקה נמסר: "מדובר במעשה אלים באופן קיצוני המהווה פגיעה ישירה בצוותים המקדישים חייהם להצלת אחרים, ומסכן את שלומם וביטחונם של מטופלים בבית החולים. האירוע טופל בשיתוף עם משטרת ישראל, והוא נמצא כעת בחקירה. הנהלת סורוקה רואה באירוע זה חציית קו אדום, מגנה אותו בחריפות ותפעל ללא פשרות למיצוי הדין עם המעורבים עד תום ובמלוא חומרת החוק".

האירוע התרחש לאחר שבני המשפחה קיבלו את הבשורה שבנם נפטר. מתואר כי מהכעס הפכו את המקום ושברו ציוד, האירוע רגיש מאוד והסתיים ללא מעצרים בשל המצב. הנפטר הוא ניסים ברנס בן ה-18. תושב שחר. הוא פונה לבית החולים לאחר שנפגע בתאונת דרכים, בעת רכב על אופנוע במושב שדה דוד שבמועצה האזורית לכיש. מותו נקבע כאמור בבית החולים סורוקה.