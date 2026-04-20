בית משפט השלום בת"א גזר הבוקר (שני) שישה חודשי מאסר על תנאי וקנס על המהנדס חנוך צחר (91), שהורשע בגרימת מותם ברשלנות של שישה פועלים ובפציעתם של 23 פועלים נוספים, באסון קריסת תקרת החניון ברחוב הברזל ברמת החייל ב-2016. כמו כן, צחר חויב לשלם פיצוי כולל בסך מיליון ומאתיים אלף שקלים למשפחות הפועלים שנהרגו.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

השופט וסגן נשיאת בית משפט השלום, אור ממון, קבע כי לאור חוות דעת חד-משמעיות של מומחי פסיכו-גריאטריה מטעם המדינה ומטעם ההגנה, שקבעו כי מצבו הרפואי של צחר לא יאפשר לו לעמוד בתנאים של מאסר בפועל, יש לבחון חלופה אחרת שאינה דורשת את הוצאתו מביתו. לבקשת הפרקליטות, נגזר עליו כאמור מאסר על-תנאי ופיצוי של לפחות 200 אלף שקלים עבור כל משפחה של כל מנוח. הפרקליטות ציינה בטיעונים לעונש שאלמלא גילו ומצבו הרפואי, מתחם הענישה היה מתחיל משש שנות מאסר.

השופט ממון ציין בגזר הדין כי "בין הצדדים אין חולק באשר למצבו הרפואי של הנאשם. מצב זה לא מבוסס על התרשמות גרידא אלא על חוות דעת שהוגשו בהסכמת הצדדים, כאשר הנאשם נבדק פיזית גם על ידי מומחה התביעה. המאשימה שיקללה את מצבו של הנאשם, וזאת מבלי ש'קיבלה' דבר עבור עמדתה המקלה, שהרי לא מדובר בהסדר טיעון, אלא מדובר בעמדה עונשית עקרונית של המאשימה, כמייצגת האינטרס הציבורי הכללי בנסיבות תיק זה...".

השופט הוסיף כי "גם הפסיקה הקיימת בישראל הכירה במקרים שבהם מצבו הרפואי של נאשם הוביל להקלה משמעותית ואף לחריגה ממתחם העונש הראוי". את התיק ניהלו עוה"ד אסף שביט, אור גוטמן ואריאל גטניו מפרקליטות מחוז ת"א.

כזכור, ב-5 בספטמבר 2016, קרס חלק נרחב ממבנה חניון הברזל ברמת החייל. כתוצאה מההתמוטטות נהרגו הפועלים אולג מישאלוף, אולג יעקובוב, רוסלן איסקוב, איאד מערוף, מוחמד דואבשה ודניס דיאנצ'ו.

החניון היה מבנה תת-קרקעי שהיה אמור לספק כ-500 מקומות חניה. בזמן ההתמוטטות, היה החניון בשלבי בנייה סופיים, ולמעשה היה אמור להיפתח לשימוש הציבור זמן קצר לאחר התמוטטותו.

במועד האסון, עדיין התקיימו עבודות פיתוח ופיזור אדמה על תקרת החניון התת-קרקעי, כאשר מעליו הייתה אמורה להיות ממוקמת גינה ושבילים, ואף תוכננה לעבור עליו בעתיד הרכבת הקלה.