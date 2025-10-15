שני נרצחים ושני פצועים קשה באירוע ירי בכביש 443 - הרקע לאירוע פלילי

שני בני אדם נהרגו ועוד שניים נפצעו היום (רביעי) באורח קשה באירוע ירי בכביש 443 באזור מודיעין - הרקע הוא ככל הנראה פלילי. בתום מרדף, נעצר רוכב אופנוע החשוד בירי. מתחקיר ראשוני של הירי עולה כי אחד ההרוגים הוא עובר אורח, חיילים שעברו במקום ניטרלו את אחד היורים. היורה השני נתפס כעבור חצי שעה. כמו כן נבדק נבדק אם האזרח שנפגע נורה בטעות על ידי חיילים שניסו לנטרל את המנתקשים.

פראמדיק מד"א סער שי וחובשי רפואת חירום במד"א יוסף אסולין ועמית קאפח, סיפרו: "קיבלנו דיווחים על ארבעה גברים שנפצעו מירי. הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו שני פצועים שוכבים על הכביש כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות מירי, ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותם במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי לשני גברים נוספים שנפצעו באורח קשה, העלנו אותם לניידות טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותם לבתי החולים כשמצבם מוגדר קשה".

המשטרה מסרה: "שוטרי מחוז מרכז מנהלים כעת סריקות אחר רוכב אופנוע שעל פי החשד ביצע ירי לעבר רכב סמוך לצומת גינתון. שוטרי מחוז מרכז מנהלים כעת מצוד אחר רוכב אופנוע שביצע ירי על פי החשד לעבר רכב בכביש 443 סמוך לגינתון".