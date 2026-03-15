בית משפט השלום בפתח תקווה התיר הבוקר (ראשון) לפרסם את תמונתו ושמו של צבי דב ליפשיץ, תושב ירושלים בן 23, שנעצר הלילה בחשד לביצוע עבירות מין חמורות בקטינה. המעצר התבצע בסוף השבוע האחרון בתום חקירה מאומצת, רגעים ספורים לפני שהחשוד עמד לחגוג באירוע "שבע ברכות" שנערך לכבודו בבירה.

ליפשיץ, כך על פי החשד, פגש בקורבן בעת שעשתה דרכה לבית חברתה, פיתה אותה באמתלה שייתן לה 'סוכריה עם ג'לי', ובהמשך לכך הוביל אותה אל קומת הגג של מבנה בעיר, שם ביצע בה את זממו עד שהגיע לפורקנו.

בשבועות האחרונים, מתנהלת במשטרה חקירה שהחלה בעקבות תלונה שהוגשה בתחנת המשטרה שבמודיעין עילית של מרחב שומרון, על אודות חשד לעבירת מין חמורה כלפי קטינה, כאמור.

במהלך חקירתו הלילה במשטרה, ולאחר שהצליחו שתי חוקרות חרדיות מקצועיות להסיר את "מעטפת" ההכחשה, חלה התקדמות חקירתית משמעותית, לרבות הובלת השוטרים אל מקום האירוע ושחזורו.

במהלך הבוקר, הובא החשוד בפני בית משפט השלום בפתח תקווה, שנעתר לבקשת נציג המשטרה בדיון והורה על הארכת מעצרו ב-6 ימים, עד לתאריך 18.3, והתיר את פרסום שמו של החשוד.

בשל הצורך החקירתי וחשש כי ישנן קורבנות נוספים שנפלו קורבן למעשים אלו, בין אם תוך אמתלה או הצעה לדברי מתיקה, מבקשת המשטרה במידה ובידיעת הציבור מידע על קורבנות נוספים שנפגעו על ידי הנאשם - צבי דב ליפשיץ - לפנות אל אחת מתחנות המשטרה או למוקד 100.