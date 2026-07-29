כנופיית SSQ ממשיכה להטיל אימה במרכז: שלושה נערים נעצרו בחולון

שלושה קטינים ממוצא אריתראי, המשתייכים על פי החשד לכנופיית "SSQ", נעצרו אמש (שלישי) בחשד לביצוע עבירת שוד ותקיפה של בעל עסק בעיר חולון. מעצרם של החשודים הוארך בבית המשפט עד מחר.

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אמש, התקבל דיווח על אירוע שוד שארע על ידי שלושה קטינים כלפי בעל עסק השוכן ברחוב סוקולוב בעיר חולון. עם קבלת הדיווח, שוטרי תחנת חולון הגיעו למקום, איתרו את שלושת החשודים, תושבי חולון ותל אביב בגילאי 15-16, במעשה והם נעצרו.

מתחקור נסיבות האירוע עולה כי החשודים הגיעו לעסק, דרשו מהבעלים שנכח במקום כסף וכשזה לא נענה לדרישותיהם החלו להשליך חפצים לעבר דלת המקום ותקפו את בעל המקום. כתוצאה מהאירוע נזק רב נגרם למקום והקורבן נחבל בפלג גופו העליון.