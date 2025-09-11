קטטה בתום תפילת סליחות: בן 16 דקר אדם בטבריה | צפו בתיעוד

מומלצים -

כתב אישום הוגש אתמול (רביעי) נגד קטין בן 16 שדקר אדם ופצע אותו קשה במהלך קטטה בקיוסק בעיר טבריה - בתום תפילת ״סליחות״. בן 20 נפצע קשה ופונה מהמקום למרכז הרפואי "צפון".

המקרה אירע לפנות בוקר כאשר שתי קבוצות צעירים הגיעו לקיוסק בטבריה בסיום אמירת סליחות. במהלך שהותם במתחם הישיבה שנמצא צמוד לקיוסק, החל בינהם ויכוח שהסלים לכדי עימות פיזי במהלכו שלף קטין בן 16 סכין קומנדו מתחת לחולצתו ודקר את הקורבן. כל המעורבים באירוע נעצרו עם סיום שלב החקירה, הגישה שלוחת תביעות טבריה כתב אישום עם בקשה למעצר הדוקר עד תום ההליכים בבית משפט השלום בטבריה.

מטעם המשטרה נמסר: ״שוטרי מחוז צפון מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה האלימה. הפעילות מבוצעת בכל המישורים לסיכול פעילות עבריינית טרם ביצועה ועד תגובה מהירה לכל אירוע אלימות באמצעות פעילות מתמדת למען שמירה על ביטחון הציבור״.