תאונת הדרכים הקטלנית ברחובות: לנהג הפוגע נמצאו 470 מיקרוגרם אלכוהול בבדיקת ינשוף - פי תשעה מהמותר לנהג צעיר, כך נודע היום (שישי) ל-i24NEWS. נזכיר כי בתאונה אמש נהרגה גאיה אורן בת ה-17, לאחר שנדרסה כשרצה למרחב המוגן, ככל הנראה בזמן התראה מוקדמת בעיר.

הנהג החשוד, נהג צעיר שהוציא רישיון רק בשנת 2025. למרות שרישיונו חדש, כבר הספיק לצבור ארבע עבירות תנועה, האחרונה בגין מהירות.

התאונה אירעה במעבר חצייה שאינו מרומזר. אורן חצתה את הכביש והנהג, שנסע בנתיב הימני, פגע בה עם חזית הרכב. לחשוד מיוחסות בין היתר עבירות של המתה בקלות ראש ונהיגה בשכרות. כמו כן, לפי ההערכה כתב אישום יוגש כבר בהליך המעצר.

פרמדיקית מד"א שילה אלפסי שהייתה במקום סיפרה: "הנערה שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מפגיעה רב מערכתית. סיפרו לנו שהיא נפגעה מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אבל היא הייתה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".