"אהרוג אתכם": חשד שתושבת מזרח י-ם הכתה את שבעת ילדיה

מזעזע: במהלך סוף השבוע האחרון, נעצרה תושבת מזרח ירושלים בשנות ה-30 לחייה, בחשד שהתעללה ופגעה פיזית בשבעת ילדיה, וביניהם תינוק בן חצי שנה שאף נשקק לטיפול רפואי. במהלך היום, החשודה תובא לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרה.

הדיווח על מעשה ההתעללות של האם התקבל מאב המשפחה, שלא נכח בבית בעת המקרה, לאחר שאחד הילדים התקשר אליו וטען כי האם תוקפת אותם ומאיימת עליהם ללא כל סיבה. החשודה נמלטה מהמקום והאב פינה את תינוק המשפחה בן חצי שנה, לטיפול רפואי בבית החולים.

עם קבלת הדיווח, הוזעקו שוטרי תחנת שפט במחוז ירושלים לבית החולים, שם התברר כי האם החשודה בשנות ה-30 לחייה תקפה את ילדיה, בהם תינוק בן חצי שנה וגרמה להם לחבלות וכאמור, התינוק נזקק לטיפול רפואי בבית החולים.

שוטרי תחנת שפט פתחו בחקירה, ממנה עלה כי על פי החשד, במהלך מקרה האלימות, האם אף איימה על הילדים כי תפגע בהם ואף תהרוג את כולם. עוד במסגרת החקירה, נחשפו החוקרים לתיעוד מזעזע שבו נראית האם תוקפת את התינוק בסטירות.