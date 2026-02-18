כפי שפורסם במהדורה המרכזית של i24NEWS, המשטרה עצרה השבוע קטין בן 13 וחצי לאחר שהצית את שיערה של אישה בשנות ה-60 לחייה במהלך נסיעת אוטובוס בנתניה. הנער נעצר זמן קצר לאחר ביצוע המעשה והובא לחקירה במשטרה.

הנער, תושב דימונה הגיע לנתניה לבדו כדי לבלות עם חבריו המתגוררים בעיר. במהלך החקירה הנער קשר את עצמו לאירוע ואף זיהה את עצמו בסרטון שתיעד את המקרה. אמו מסרה עדות במשטרה.

מהחקירה עולה כי משפחתו של הקטין העתיקה את מגוריה לדימונה לאחר שאביו נשפט לעונש מאסר בגין רצח, אותו הוא מרצה כיום. כמו כן עלה כי גם לנער עצמו יש עבר פלילי. מעצרו של הקטין הוארך על ידי בית המשפט, ובשב"ס הונחו להציב אותו תחת שמירה מיוחדת.