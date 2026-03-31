פרסום ראשון: רשת סחר בקנאביס "בהיקפים חסרי תקדים" נחשפה הלילה (שלישי), חמישה נעצרו, בעל חווה שוחרר למעצר בית

נעצרו חמישה חשודים, בהם בעל חווה לגידול קנאביס בבקעת הירדן, בחשד לניהול רשת ארצית לסחר בקנאביס. על פי החשד, מאות קילוגרמים של קנאביס הוצאו מהחווה שלא כחוק והועברו למרכזי הפצה, מהם נמכרו ברחבי הארץ.

החקירה, שמנוהלת על ידי משטרת ירושלים, התנהלה במשך תקופה באופן סמוי. בין העצורים: מנהל ועובד בחווה לצד חשודים נוספים, שעל פי החשד היו מעורבים בניהול מערך ההפצה והסחר.

מדובר בפרשה מסועפת וצפויים מעצרים נוספים. עוד נמסר כי החווה נשדדה כבר בשנת 2022, אז נעצרו חלק מעובדיה, אולם השוד עצמו לא פוענח עד היום.

בעל החווה נעצר עם חזרתו משירות מילואים בלבנון. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של החשודים בעשרה ימים, אך בית משפט השלום הורה על שחרורו של בעל החווה למעצר בית, בעוד שמעצרם של יתר החשודים הוארך במספר ימים.