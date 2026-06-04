תת-ניצב במשטרה נחקר בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה

קצין משטרה בכיר בדרגת תת-ניצב נחקר אתמול (רביעי) בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה. הבכיר, ששמו נאסר לפרסום, נחקר ברשות התחרות בהסתעפות לפרשה הקשורה לחשדות נגד נציב שב"ס קובי יעקובי. יתר הפרטים אסורים בפרסום, לפי שעה. יצוין כי נכון לעכשיו, הקצין הורחק לשבוע מהמשטרה.

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עורך הדין שרון וקנין, המייצג את הקצין הבכיר: "למרשי יש המון מה לומר על 'ההתנהלות החדשה' כפי שהתקשורת מפרסמת. מסע העבירות ממשיך, עת מקורות המעורים בחקירה, מדליפים לתקשורת, דבר המהווה שיבוש קיצוני ובוטה של הליכי חקירה ומשפט. מרשי, שמקפיד על החוק ומכבד אותו, כמצופה מקצין משטרה בכיר, שאינו מתחבא מאחורי שמו, ביקש מהאחראי על החקירה, באמצעותי, להגיב בצורה מפורטת, שכן אין לו מאחורי מה להסתתר, אולם לעת הזו נאסר על מרשי להגיב והוא התבקש בשלב זה לומר לתקשורת כי תגובותו היא: 'אין תגובה'.

"אך כאמור תגובה זו היא רק לעת הזו, אולם מיד עם חלוף החשש לשיבוש, מרשי יפרט בהרחבה, את מסע ההכפשה שהוא עובר בעת האחרונה, רק בשל העובדה שמסר אמת בעדותו. מסע הכפשה זה לא יימשך עוד זמן רב וכל מי שיש לו יד ורגל בעניין, יישא בדין. על כן לעת הזו מתוך כבוד לחוק וכבוד ליחידה החוקרת שעושה מלאכתה נאמנה לא נגיב כבקשת היחידה החוקרת".

כזכור, נציב שב"ס קובי יעקובי טען בשימוע ובמכתב ששלח לאחר מכן, כי עד תביעה מרכזי שהעיד נגדו ניהל קשר אינטימי עם חוקרת במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) - כך פרסם לראשונה פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג. יעקובי דרש מהיועצת המשפטית לממשלה להורות על חקירת השניים, ולבחון מחדש את התיק נגדו לאור מידע דרמטי זה.

עד התביעה הכחיש בתוקף את הטענות, וטען בפני i24NEWS: "לא היה ולא נברא, חד משמעית". מהיועצת המשפטית לממשלה נמסר בזמן פרסום הידיעה: "מדובר בטענה שהועלתה ע"י בא כוחו של יעקובי, וככל טענה אחרת היא תיבחן יחד עם יתר טענותיו, כמקובל".