אב לילד בן 3 הודה ברצח בנו בחקירה: "חנקתי אותו עם שקית ניילון"

המשטרה הגישה היום (שלישי) הצהרת תובע נגד גבר בן 27 ממזרח ירושלים, לאחר שהודה בחקירה כי רצח את בנו הפעוט בן ה-3 בתחילת החודש. על פי החשד, האב חנק את הפעוט עם שקית ניילון לאחר שלטענתו "בכה ועשה לו רעש".

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החקירה החלה בעקבות דיווח בתחילת החודש, אודות תינוק שהובהל לבית החולים בירושלים כשהוא במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותו. במסגרת נתיחת הגופה שבוצעו בעת החקירה, לא עלה כי מדובר במוות בלתי-טבעי. עם זאת, אצל החוקרים התעורר חשד כי נסיבות המוות קשורות באביו של הפעוט.

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בשבועות האחרונים השוטרים חקרו את האב, עד אשר קשר את עצמו לאירועים, ואף שחזר את מעשיו. מהחקירה עלה החשד כי האב השתמש בשקית ניילון באמצעותה לפי החשד חנק את המנוח. בחקירה האב הודה כי ביצע את הרצח לאחר שבנו בכה והרעיש.

עורכי הדין עידן גמליאלי ופארס מוסטפא עלי, שמייצגים מטעם הסניגוריה הציבורית את האב שחשוד ברצח בנו מסרו: "מדובר בטרגדיה קשה. אנו נמצאים בשלבים ראשוניים של ההליך המשפטי, לאחר שיוגש כתב האישום ונקבל את חומרי החקירה נלמד את החומר ונשקול את צעדינו המשפטיים".