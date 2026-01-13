התחפשו ללוחמי צה"ל ושדדו חנות תכשיטים בחברון | התיעוד

פרסום ראשון: חוליית גנבים בדואים משבט אבו אל קיעאן, תושבי הפזורה בדרום, התחפשה ללוחמים והוציאה לפועל הבוקר (שלישי) "מבצע צבאי" כדי לשדוד חנות זהב בעיר חברון. החולייה סיימה לשדוד את החנות תוך כדי ביום "חיפוי" ונמלטה.

הגנבים לבשו מדים טקטיים מלאים ואף נשאו עימם שלושה נשק M-16 תקני. ברכבם אותר בנוסף חמש קסדות, מדים צבאיים. יצוין כי טרם התברר כיצד הגנבים השיגו את המדים והנשק. כך או כך, כוחות צה"ל פתחו במרדף אחרי החוליה ולבסוף נעצרו בידי שוטרי מחוז ש"י ולוחמי מג"ב איו"ש.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לאירוע החריג: "כוחות הביטחון קפצו לפני זמן קצר למרחב דאהרייה שבחטיבת יהודה בעקבות דיווח שהתקבל על חשודים חמושים שמתחזים לחיילי צה"ל ושודדים חנויות במרחב. הכוחות מנהלים כעת מרדף אחר החשודים. נדגיש כי לא מדובר בחיילי צה"ל".

ראש מועצת הר חברון, אלירם אזולאי, הגיב בחריפות: "מה שראינו הבוקר הוא תמרור אזהרה בוער לכל מערכת הביטחון. מדובר בעליית מדרגה מדאיגה ומסוכנת. רכב כזה, עם 'לוחמים' במדים וציוד טקטי, יכול להיכנס בקלות ובתירוץ מבצעי ללב תל אביב, באר שבע או ירושלים מבלי שאיש יעצור אותו – בדיוק כפי שהם נכנסו הבוקר לעומק השטח ללא הפרעה.

"אני מודה לחטיבת יהודה ולכוחות הביטחון שתפסו את החולייה ופעלו במהירות רבה לסיום האירוע.

בציר הבריחה של החוליה נמצאת אחת החוות שלנו שהקשתה על הבריחה שלהם ומדגישה שוב את חשיבות הנוכחות שלנו בשטח".

תנועת רגביםגם הגיבה על האירוע: "זה לא שוד. זוהי תוכנית פעולה לטנדרים של בדואים מחופשים לחיילי צה"ל שדוהרים לבאר שבע או ירושלים".