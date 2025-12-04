בלעדי: החוקרים שפענחו את רצח שירלי יהודה מדברים לראשונה

תיק חקירת הרצח של שירלי יהודה, אם לשלושה מתל אביב, על ידי אורי דנן, פדופיל מורשע שעבד איתה - נפתח. החוקרים של הרוצח מתייצבים מול המצלמות, חוזרים לזירה, וחושפים בפני ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, איך פיענחו את תיק הרצח האכזרי.

"אכזרי, פסיכופת, מניפולטיבי, מתוחכם, קר": את הדברים האלו אמרו החוקרים שפגשו ראשונים את אורן דנן. חודש וחצי אחרי הרצח המזעזע של שירלי יהודה, ובפעם הראשונה, הם מדברים מול המצלמה של i24NEWS.

בגינה ציבורית בשכונת יד אליהו, בין העצים, נמצאה גופתה החרוכה של שירלי. האש עוד בערה כשצוותי הכיבוי הגיעו, אבל החוקרים שהגיעו מיד אחריהם זיהו שזו לא תאונה ולא טעות, אלא מעשה אכזרי ומכוון.

תוך פחות משלוש שעות הצוות ידע מי הרוצח. מה שמיקד את החקירה מתחילתה היו מצלמות האבטחה שבהן נראה אורן דנן, אסיר משוחרר, שבעבר הורשע בתקיפה מינית חמורה ובניסיון לחטוף ולרצוח ילדה בת 10.

דנן תועד נמלט מהזירה על אופניים חשמליים, רוכב ליפו, משליך פריטים מהזירה, ממשיך לביתו ומתחיל לשבש ראיות. למחרת בבוקר הוא כבר נעצר וישב מול החוקרים.

דנן חנק את שירלי ולאחר מכן שרף את גופתה. בשחזור מסר פרטים מוכמנים שרק הרוצח יכול לדעת.

ולמרות שלא הראה כל חרטה – היה רגע אחד שמשהו בו נסדק. כשהפאזל של החקירה התחבר היה ברור שמדובר ברצח מתוכנן.

דנן השתחרר מהכלא במאי השנה אחרי 23 שנות מאסר. עבריין מין מוכר, בפיקוח שב״ס, אבל בעבודה באייס לא ידעו על עברו. בשבוע שעבר הוגש נגדו כתב אישום על רצח בנסיבות מחמירות. אבל עבור המשפחה זו לא סגירת מעגל. הם מאמינים שאת הרצח הזה היה אפשר למנוע.