עבריין מוכר מהצפון ניסה לברוח מהארץ בסירה - ונמלט במהלך עיכוב במרינה

אירוע חריג במרינה בצפון: עבריין מוכר ניסה להימלט מהארץ באמצעות סירה פרטית שהייתה אמורה להפליג לחו"ל - אך במהלך עיכובו הצליח להימלט מהמקום.

החשוד עוכב עם כמה בני אדם נוספים שהיו על הסירה על ידי גורמי האכיפה, והועבר למשרדי המכס במרינה לצורך בירור. אלא שבמהלך ההובלה למשרדים, ובזמן שהיה תחת עיכוב, פתח לפתע בריצה ונמלט מהמקום.

ניסיונות לעצור אותו לא צלחו, והוא הצליח להיעלם. רק לאחר הימלטותו הוזעקה המשטרה למרינה והחלה בסריקות אחריו.

יחד עמו עוכבו שני חשודים נוספים שנמצאים בחקירה, וכן קפטן הסירה, שעוכב אף הוא לצורך בירור נסיבות האירוע וההפלגה המתוכננת.

במשטרה בודקים כעת כיצד הצליח החשוד להימלט במהלך העיכוב, והאם היו כשלים בהתנהלות במקום. החיפושים אחריו נמשכים.