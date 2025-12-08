סוכן סמוי הוביל לגל מעצרים ברחבי הארץ של עשרות חשודים

כחלק מפרשיית סוכן סמוי רחבת היקף, פלשו לפנות בוקר (ראשון) בלשי וכוחות משטרה על עשרות יעדים ברחבי המדינה ועצרו יותר מ-60 חשודים שהופללו על ידו.

במשך שנה הופעל ביחידה המרכזית של מחוז ש"י סוכן סמוי שביצע 57 עסקאות של סחר באמצעי לחימה, סמים ומסמכים מזוייפים בכל רחבי המדינה בכדי להפליל את אותם חשודים.

דוברות המשטרה

הסוכן, אזרח שפעל בזהות עבריינית, הופעל במשך כשנה וביצע מספר רב של עסקאות מפלילות בתחום אמצעי הלחימה והסמים, לצד איסוף ראיות משמעותיות בעבירות אלימות חמורות בינהם חטיפה ואירועי ירי.

המשטרה מסרה כי "ייחודיות הפעלת הסוכן הינה בפרשיות חוצות מחוזות והפללת עבריינים שפועלים ומפעילים רשתות ארציות בתחום הסחר באמצעי לחימה וסמים". עוד נמסר כי "בין המפללים הינם ראשי כנופיות בעיר חדרה שביצעו אירועי אלימות חמורים ופגעו בביטחון הציבור".

עשרות חשודים בכלל מחוזות משטרת ישראל הופללו, בהם גם חשודים שפעלו מתוך בתי כלא וניהלו רשתות עברייניות כלפי חוץ. בדוברות המשטרה עוד הוסיפו כי "מדובר בפרשייה רחבת היקף עם השפעה ישירה על מפת הפשיעה הארצית, וכי הפעילות עדיין בעיצומה וצפויים מעצרים נוספים בהמשך".

בטקס חשיפת הסוכן, התייחס מפקד מחוז ש״י ניצב משה פינצ׳י במרומז לטלטלה ביחידה המרכזית בזמן כהונתו של נצ״מ אבישי מועלם כמפקד היחידה, "היחידה היתה במשבר ויצאה ממנה בגדול".

‏המפכ״ל דני לוי עדכן כי אחרי חשיפת סוכנים שהופעלו במחוזות צפון וש״י, בימים הקרובים צפויה חשיפה נוספת "הפתעות בדרך". לדבריו ״מחוז ש״י הוא אבן שואבת להרבה גנבי רכב, רוצחים וכל מיני עבריינים שנמלטים מרחבי הארץ לשטחי המחוז".