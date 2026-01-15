שני ישראלים נעצרו לאחר שהעבירו מאות מחסניות לגורמי טרור

כוחות הביטחון עצרו שני תושבי לוד שהעבירו חלקי נשק לתושב פלסטיני אשר עומד בקשרים עם פעילי טרור בשטחי הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ומסייע להם להתחמש.

המעצר של החשודים הגיעו לאחר חקירה שהתרחשה במהלך השבועות האחרונה, אשר בסופה נעצרו חמדאן עצאם חמדאן אבו לבדה, בן 25, ומחמד חסן חליל אמסאעד, בן 25. כמו כן, נעצר אחמד מוחמד צאלח עואד, בן 33, פלסטיני, תושב עורתא שבאזור שכם.

החקירה החלה לאחר שמחמד אמסאעד נתפס כאשר ניסה להיכנס ליהודה ושומרון כשברשותו מעל ל-500 מחסניות M-16. במהלך החקירה עלה כי המחסניות יועדו להגיע לידיו של אחמד עואד, אשר עומד בקשרים עם פעילי טרור באיו"ש ומסייע להם להתחמש.

כמו כן עלה כי ספק אבו לבדה הינו ספק המחסניות, אשר יחד עם מחמד אמסעד פעלו להעביר לידי אחמד עואד ביהודה ושומרון את חלקי הנשק.

בתום החקירה, פרקליטות מחוז מרכז תגיש כתבי אישום נגד שני האזרחים הישראלים. תיקו של תושב עורתא מטופל בתביעה הצבאית בשומרון.