עשרות נפלו בפח: עקץ אוהדי כדורגל ורוכשי כרטיסים בכ-150 אלף שקל

שוטרי מחלק פשיעה מקוונת של משטרת מחוז תל אביב הובילו להגשת הצהרת תובע נגד חשוד, בתום חקירה של 74 מקרי הונאה של מכירת מנויים למשחקי קבוצות ליגת העל בכדורגל, כרטיסים להופעות ואירועים שונים בהיקף סכום עבירה של כ-150.000 שקלים באמצעות שימוש בפרופילים מזוייפים וגנובים ברשת.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

במהלך החודשים האחרונים התקבלו במשטרה עשרות תלונות מאזרחים על מקרי הונאה, בהם מפורסמים למכירה כרטיסים להופעות ואירועי ספורט שונים, במספר קבוצות ברשתות החברתיות וקבוצות וואטסאפ, תוך שימוש בפרופילים מזוייפים וגנובים.

i24NEWS

על פי המשטרה, שיטת ההונאה פעלה, כאשר הקורבנות היו יוצרים קשר טלפוני עם החשוד וזה היה מציע במחיר אטרקטיבי כרטיסים ומנויים, ולאחר מכן הקורבנות היו שולחים לחשוד "קוד משיכה" לכספומט עבור המנוי או הכרטיס. מיד לאחר משיכת הכסף, החשוד היה מוחק את ההודעות ונעלם מבלי לתת תמורה לקורבן.

יצוין כי במהלך החקירה אותרו על ידי היחידה החוקרת 74 תלונות, כאשר בעדויות שנגבו עלה כי הסכומים שהועברו מכל קורבן נעו בין 500-7200 שקלים.

לפני כשבועיים, בתום חקירה סמויה, נעצר על ידי השוטרים חשוד, תושב חולון, בשנות ה-30 לחייו. במהלך החקירה, אספו השוטרים ראיות הקושרות את החשוד לביצוע עבירות הונאה חמורות המיוחסות לו. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת ובסיום החקירה, הוגשה נגדו בבית משפט השלום בתל אביב הצהרת תובע ובכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.