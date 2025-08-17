"אוריך פעל נגד לשכת רה"מ והמדינה": המשטרה ערערה לביהמ"ש

מומלצים -

המשטרה ערערה היום (ראשון) על החלטתו של השופט מנחם מזרחי להתיר ליועצו של בנימין נתניהו, יונתן אוריך, לחזור לעבוד בלשכת ראש הממשלה. "מעשיו של אוריך נעשו נגד האינטרס של לשכת ראש הממשלה ושל המדינה", כתבה בכתב הערעור. הדיון יתקיים ביום שלישי בשעה 9:30 אצל השופט עמית מיכליס.

נתניהו אמר בעדותו בפרשת קטאר-גייט כי אין פסול בכך שאוריך עבד עם קטאר, אך במשטרה כתבו כי "פרטי מעשיו של אוריך לא הוצגו לראש הממשלה". עוד נכתב כי "מחומר הראיות עולה כי ראש הממשלה לא היה מודע לעיסוקו המלא של אוריך מול קטאר, לא הוצגו בפניו הראיות המבססות את פרטי עיסוקו זה והיקפו ואת החשש העולה לבטחון המדינה, אין בעדותו כדי להשליך על החשד".

המשטרה מוסיפה ומחדדת: "בידינו ראיות ישירות, לרבות עדות מעורב מרכזי בעבירות, ולפיהן המעשים בוצעו בניגוד מובהק לאינטרס לשכת ראש הממשלה, ומכאן לציבור בישראל".

ביום חמישי האחרון החליט בית המשפט השלום בפתח תקווה שלא לקבל את בקשת המשטרה להארכת התנאים המגבילים על יונתן אוריך, ובכך אושר לו לשוב ולפגוש את ראש הממשלה בנימין נתניהו. בין היתר, כתב השופט מזרחי: "אין זה השלב בחקירתי-משפטי להבעת עמדה, אולם לטעמי מחויב בית המשפט למסור התייחסות לשאלות מפורטות אלה, במיוחד כאשר עדיין תלויות ועומדות זכויות חוקתיות של החשוד לחירות וחופש עיסוק".

במהלך הדיון נזף השוטר מזרחי במשטרה, בעניין הטענה להדלפות: "אדוני יגיע היום, לדעתי הוא לא יגיע, שתצטרך לתת תשובות. תחשוב טוב על התשובות האלה". הטוען המשטרתי טען בדיון כי "צוות החקירה לא מדליף לתקשורת שום דבר".

התנאים שביקשו במשטרה בין היתר הם אי יצירת קשר עם יתר המעורבים, כולל ראש הממשלה נתניהו. עו"ד חדד המייצג את השניים שאל האם בכוונת המשטרה לגבות גרסה נוספת מנתניהו. הטוען המשטרתי לא שלל זאת: "אין לי תשובה כרגע - יכול להיות שבהמשך נצטרך. הוא יעץ לראש הממשלה. פלדשטיין ואוריך גייסו את הלשכה כדי להפיץ מסרים של קטאר בתקשורת הישראלית תוך כדי שהם משתמשים בלשכה ובשם הלשכה כדי להפיץ מסרים בשם קטאר. אנחנו סבורים שכרגע אוריך לא צריך ליצור קשר עם ראש הממשלה".