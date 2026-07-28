פרסום ראשון: גוברת ההערכה כי אלדר דיין לא נעדר - אלא נמצא במנוסה

כיווני חקירת היעלמותו של אלדר דיין מסתעפים: במשטרה היום (שלישי) בודקים במקביל שני כיווני חקירה מרכזיים - חשד לחטיפה לצד אירוע פלילי, שבמרכזו חשד לדריסה, קשירת קשר ושיבוש הליכי חקירה. לפחות בשלב זה, במשטרה מעריכים כי דיין אינו נעדר אלא נמצא בבריחה.

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חבריו של דיין נחקרו תחילה כעדים, אך בהמשך נעצרו לאחר שעלו סתירות מהותיות בין גרסאותיהם, לצד ממצאים נוספים שנאספו במהלך החקירה. אחד החברים תיאר אירוע של קטטה בינם לבין תשעה אחרים, וטען כי שמשת הרכב התנפצה כתוצאה מהקטטה, ולכן כל אחד הלך לדרכו. החבר השני אמר שכלל לא הייתה קטטה, ושהם היו ברכב אחר והתפצלו מסיבה אחרת.

שאלה נוספת שעלתה במהלך החקירה היא מדוע בת הזוג לא ניגשה למשטרה לאחר ההתכתבות בניהם. בעדותה במשטרה מסרה שמבחינתה דיין הוא אקס שלה, ולא בן זוג.

שילת נעים, אימו של אלדר יצחק דיין אמרה כי החוקרים בישרו לה שמצאו חולצה של אלדר סמוך למקום שבו נמצא רכבו. עוד אמרה כי החוקרים סיפרו לאביו של אלדר כי הם סבורים שהוא נמצא בחיים.

"אני מאוד חוששת לבן שלי ומאוד חוששת שמישהו מחזיק בו. מאתמול נון סטופ המשטרה על התיק ויש דברים שאני גם ראיתי אתמול, ובמהלך היום ראיתי שהם משתדלים להפוך כל אבן. הם אמרו לאבא שלו אתמול כשהוא זומן לתשאול, נאמר לו ש-98% שאלדר בחיים, הוא ביקש הוכחה הם אמרו שהם לא יכולים להראות לו", אמרה.