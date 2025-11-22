ספרי תורה הושחתו: אלמונים החריבו בית כנסת בקדימה-צורן

אלמונים פרצו לבית הכנסת של העדה התימנית ביישוב קדימה-צורן והחריבו את המקום. על פי החשד, הם קרעו חומשים, פיזרו את הדפים על רצפה, השליכו ספרי תורה, ושברו את כל תכולת בית הכנסת. הרקע לאירוע טרם התברר.

שוטרי תחנת שדות פתחו בחקירה מואצת מיד עם קבלת הדיווח בעקבות המעשים החמורים לבירור נסיבות האירוע במועצה המקומית.

בתוך כך, בתום בחינה ראשונית של המשטרה, לא נמצאו סימני התפרצות ולפיכך כלל כיווני החקירה נבדקים, תוך איסוף ממצאים פורנזים ותיעודיים במעטפת הרלוונטית.