חשד לרצח בחיפה: אישה אותרה ללא רוח חיים בדירה בעיר, בן זוגה נעצר

המשטרה פתחה היום (שלישי) בחקירה בעקבות איתור גופת אישה כבת 50 שאותרה בדירה ברחוב ארלוזורוב בחיפה. שלושה חשודים נעצרו עד כה, ביניהם בן זוגה. נסיבות האירוע נבדקות.

שוטרי מרחב כרמל שהגיעו למקום, עם חוקרי הזיהוי הפלילי, החלו באיסוף ממצאים. גופתה של האישה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית לבדיקת סיבת המוות.

כזכור, בשבוע שעבר הוגש כתב האישום נגד חוסיין אבו סבית, בעלה של מרלין אלטורי שנרצחה, במסגרתו עולה כי באותו היום השניים נפגשו בחניון בראש העין. לפני שנכנסה לרכבו, הספיקה לצלם אותו ולשלוח לחברתה כאמצעי זהירות. אבו סבית החל בנסיעה לכיוון אזור נחשונים, עד שעצר במקום מבודד. מרלין ביקשה ממנו שוב ושוב שיחזיר אותה לרכבה שנותר בחניון, אך הוא סירב.

לפני שיצאה מהרכב, אבו סבית שוחח עם אשתו הראשונה. בשלב הזה מרלין חששה שגם היא תגיע למקום ותפגע בה יחד איתו. אז מרלין החלה להתרחק מהרכב, אך בעלה הניע את הרכב והאיץ לכיוונה של מרלין, מתוך כוונה לדרוס אותה.

אחרי שדרס אותה, אבו סבית דקר את מרלין לפחות שמונה פעמים בבית החזה. אחרי מעשה הרצח, אבו סבית הכניס את הגופה לתא המטען ונסע לראש העין, שם פגש את אחיו תאמר ואמר לו על מעשה הרצח: "זהו... נגמר הבחורה. אני הרגתי הבחורה".

בתיעוד שהגיע לידי i24NEWS, פורסם כי דקות לפני שנרצחה על ידי בעלה, מרלין שלחה לחברתה הודעת מצוקה מתוך הרכב: "דחוף. תתקשרי אליי. אני צריכה אותך. אני מרגישה שיש משהו לא בסדר". החברה מנסה לשכנע את מרלין לצאת מהרכב, ושואלת אותה האם היא צריכה שתיקח אותה. אבל מרלין נשארה בתוך הרכב, תוך מבקשת מחברתה שתתקשר אליה. בסוף ההתכתבות החברה מתקשרת למרלין, אך ללא מענה. דקות לאחר מכן, בעלה של מרלין דרס אותה, ובהמשך דקר אותה ושרף את גופתה.