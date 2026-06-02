ערב אירועי הגאווה: בן 18 נעצר בחשד שאיים לפגוע בקהילה הגאה

המשטרה עצרה אמש (שני) צעיר בן 18 מחיפה בחשד שאיים לפגוע בקהילה הגאה. המעצר הגיע לאחר פרסום ברשת X של סרטון שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, ובו מוצגת דמות רעולת פנים כשהיא נכנסת לתוך מרכז של קהילת הלהט"ב ומבצעת מעשה רצח - המדמה את הטבח בברנוער בשנת 2009, בו נרצחו שניים ונפצעו 15. כמו כן הוצגה בסרטון תמונה של נפתלי בנט כשעל ראשו חרוט איקס.

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התלונה במשטרה הוגשה על ידי האגודה למען הלהט"ב שתויגה בסרטון. עיתוי פרסום הסרטון אינו מקרי - תחילת חודש יוני, שידוע בעולם גם כחודש הגאווה, ומספר ימים לפני קיום מצעד הגאווה בירושלים, בו נרצחה שירה בנקי ז"ל ב-2015.

מהאגודה למען הלהט"ב נמסר: "ביום ב' בחצות, ה-1 ביוני, דקות לאחר פתיחת חודש הגאווה, תייגו את האגודה למען הלהט"ב ברשת הטוויטר (x) בשורה של סרטונים ופוסטים מטרידים, שזיהינו כחריגים ובעלי פוטנציאל אמיתי לביצוע אקט אלים, בהם מוצג טבח הברנוער, דם על הרצפה ותמונה של אישיות פוליטית בכירה כשעל ראשה חרוט X".

"מדובר בתזכורת כואבת לכך שהשנאה וההסתה הפרועה נגד הקהילה הגאה עדיין משתוללת ועלולה להפוך לאלימות פיזית. אירועי חודש הגאווה רק התחילו ואנחנו מפצירים בכל הגורמים האמונים על בטחוננו להיות ערניים במיוחד. זו תקופה המהווה קרקע פוריה לאלימות להטבופובית, שנאה והסתה. הקהילה הגאה תמשיך לעמוד זקופה, חזקה ומאוחדת אל מול כל גילוי של שנאה, אלימות או בריונות. המסר חייב להיות חד-משמעי: אפס סובלנות כלפי אלימות והסתה", נמסר מהאגודה למען הלהט"ב.