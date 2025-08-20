צפו: כספי טרור בסך מאות אלפי שקלים נתפסו במזרח ירושלים

מומלצים -

שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב, פעלו הלילה (בין שלישי לרביעי) יחד עם המטה ללוחמה כלכלית בטרור (מט"ל) במשרד הביטחון, לאכיפת צווי שר הביטחון נגד אסירים ביטחוניים לשעבר במזרח ירושלים. במסגרת המבצע, פשטו על בתיהם של 10 אסירים ביטחוניים לשעבר, אשר קיבלו כספי תמיכה מהרשות הפלסטינית, בניגוד לחוק, כתמורה על פעולות טרור שביצעו בעבר. מאות אלפי שקלים וכסף זר במזומן הוחרמו, כמו גם, ארבעה כלי רכב.

כאמור, במהלך הפעילות נתפס כסף מזומן רב הכולל: 79,978 שקלים, 59,240 דולרים, 8946 דינרים ויורו. כמו כן, נתפסו ארבעה כלי רכב ואופנוע, המיועדים לחילוט בהתאם לצווי שר הביטחון. על פי החשד, את כל אלו קיבלו אותם אסירים בטחוניים המעורבים בפעילות טרור ומשפחותיהם מהרשות הפלסטינית, ככספי תמיכה למעשי טרור. הם נתפסו על פי צו של שר הביטחון, והם מיועדים לחילוט.

מבין היעדים שבבתיהם בוצעה הפעילות לתפיסת כספי מימון הטרור, פעילי טרור שהיו מעורבים בפעילות טרור שריצו עונשי מאסר כאסירים בטחוניים. בנוסף, במהלך חיפוש באחד הבתים, נתפס חומר החשוד כסם מסוג חשיש, ונעצר חשוד (תושב העיר העתיקה) על ידי בלשי המשטרה.

דוברות המשטרה

על הפשיטה היו אמונים כוחות משטרה, בהם: בלשי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים, יס"מ ירושלים, לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב ולוחמי המשמר הלאומי בליווי נציגי מט"ל. כאמור, פעילות זו בוצעה על בסיס צווי תפיסה מנהליים שהוציא שר הביטחון ובהתאם להמלצת מט"ל.

רפ"ק יובל קמיניץ, קמב"ל ימ"ר ירושלים, התייחס לפעילות וציין: "פעילות זו מהווה נדבך חשוב במאבק המתמשך של משטרת ישראל בטרור ובמי שתומכים בו והמסר חד וברור: המאבק בטרור אינו מסתיים במעצר המחבלים, בנטרולם או בהעמדתם לדין אלא נמשך גם במישור הכלכלי, באמצעות פגיעה במשאבים ובמקורות המימון של הטרור ושל משפחות המעורבים בו. נמשיך לפעול בנחישות ובכל האמצעים העומדים לרשותנו ובכללם, החרמת כספים ורכוש המשמשים לתמיכה בטרור מתוך מחויבות מלאה לשמירה על ביטחון המדינה".