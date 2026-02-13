כתב אישום חמור: תושב ירושלים ניסה להצית נער באוטובוס - כנקמה באביו

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה היום (שישי) לבית המשפט המחוזי כתב אישום נגד תושב ירושלים בן 32 בגין ניסיון רצח, לאחר שבחודש האחרון ניסה להצית נער כבן 12 במהלך נסיעה באוטובוס לביתר עילית, ככל הנראה כנקמה באביו של הקטין ברקע סכסוך קודם.

לפי האישום, לפני מספר חודשים התעוררו עימותים בין הנאשם לבין ילדים בבית כנסת במערב ירושלים, שכללו חטיפת כיפות ומשקפיים ואיומים. אף לאחר שהאב התפייס עם הנאשם, אירועים נוספים התרחשו, כולל אלימות בבר מצווה של הקטין, שהובילה את הנאשם להחלטה לנקום.

באירוע המרכזי, לאחר שהצטייד בבקבוק בנזין, עקב הנאשם אחר האב וילדיו, והשיג את האוטובוס שבו נסעו. במהלך הנסיעה ניגש לקטין, שפך עליו בנזין וניסה להצית אותו באמצעות מצית - אך הניסיון לא הצליח. הנער הדף את הנאשם וזעק לעזרה, והנהג עצר את האוטובוס ופתח את הדלתות, מה שאיפשר לנאשם להימלט מהמקום.

דוברות המשטרה

על פי העדויות, בשיחה עם אחד הנוסעים אמר הנאשם: "אבא שלו הדליק אותי אז אני אדליק אותו".

פרקליטות מחוז ירושלים מבקשת להביא את הנאשם לדין בגין ניסיון רצח והתקפות קודמות על הקטין ועל אביו.