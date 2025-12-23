בין כותלי בית הכלא: סוכלה רשת הברחות בבית סוהר בדרום

שירות בתי הסוהר פרסם היום (שלישי) כי בתום פעילות סמויה נחשפה פרשיית שוחד וניסיון הברחת חפצים אסורים בבית סוהר בדרום הארץ.

במסגרת הפעילות, ימ"ר נגב של המשטרה הפעילה סוכן סמוי מטעם שירות בתי הסוהר, זאת בעקבות פניות חוזרות מצד אסירים פליליים לאחד הסוהרים, בהן ביקשו להחדיר חפצים אסורים לבית הסוהר בו שהו.

אתמול הפעילות הגיעה לשיאה, כאשר במהלכה נצפה אזרח כשהוא מוסר לסוכן שב"ס חפצים אסורים ודמי שוחד. מיד לאחר המפגש החשוד נעצר על ידי בלשי ימ"ר נגב וימ"ר בתי הסוהר ונלקח לחקירה.

במהלך הפעילות נתפסו חפצים שונים, וכן כספי השוחד בסכום של כ־10,000 שקלים במזומן. במקביל לפעילות מחוץ לכותלי בית הסוהר, בוצע חיפוש בתאיהם של האסירים המעורבים אשר נעצרו להמשך חקירה על ידי המשטרה.

בסה"כ נעצרו במסגרת הפיעלות שלושה חשודים, שני אסירים ואזרח והם הועברו להמשך חקירה בימ"ר נגב.