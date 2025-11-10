הפרשה בהסתדרות: בר דוד ורעייתו יובאו להארכת מעצר

פרשת "יד לוחצת יד": יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד ורעייתו הילה יובאו היום (שני) לבית המשפט השלום בראשון לציון לדיון הארכת מעצרם. כמו כן, יתקיים דיון גם להארכת מעצרם של בעל סוכנות הביטוח המעורב בפרשה, עזרא גבאי, ובנו אסף.

לפני יומיים שוחררו למעצר בית שלושה מעורבים נוספים בפרשה, בהם סגנו של בר דוד, רועי יעקב, ויושב ראש ועד עובדי רכבת ישראל, ליאב אליהו. בשבוע שעבר פורסם כי דמות בכירה בעולם הספורט נחקרה על ידי יחידת להב 433 בחשד למעורבות בפרשה.

כזכור, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, נעצר בשבוע שעבר בפשיטת ענק של המשטרה על משרדי הארגון בחשד לשחיתות. לצידו נעצרו בנוסף עשרות בכירים ועובדים. בנוסף למעצר של רעייתו, חמותו של בר דוד נחקרה באזהרה.

עילת המעצר המרכזית נגדו היא חשש לשיבוש חקירה וחשש מיכולת להשפיע על עדים ואנשים הכפופים לו מעצם מעמדו.