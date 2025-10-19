כרטיס לכיוון אחד: סוף להונאת הענק של תושב הצפון

כוחות המשטרה פשטו היום (ראשון) על ביתו של תושב עפולה בן 41, החשוד בהונאת עשרות ישראלים כאשר מכר להם כרטיסי טיסה פיקטיביים לניו יורק בשווי של מאות אלפי שקלים. בהמשך היום הוא יובא בפני בית משפט השלום בנוף הגליל בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו.

תחילה, התקבלו בשבועות האחרונים במשטרה עשרות תלונות מאזרחים שונים מכל רחבי הארץ אודות רכישה של כרטיסי טיסה לניו יורק לרגל חגי תשרי שביצעו דרך תושב עפולה, אך לא קיבלו תמורה לכספם.

בחלק מהמקרים נתקעו הנוסעים באתונה בקונקשיין וגילו כי כרטיס ההמשך מזויף. במקרים אחרים, גילו הקורבנות בשדה התעופה כי אין כרטיס על שמם ובמקרים נוספים אף נתקעו בניו יורק ללא טיסת חזור לארץ.

דוברות המשטרה

במהלך החקירה הראשונית הגיעו חוקרי המחוז הצפוני ל-69 קורבנות שונים שרכשו את הכרטיסים באלפי שקלים, כאשר סך כל מקרי העוקץ נעמדים בסכום של מעל 400 אלף שקלים.