התביעה הצבאית הגישה אתמול (רביעי) כתב אישום נגד קצין בדרגת רב-סרן בשירות קבע, שנעצר לפני מספר חודשים בחשד לעבירות ביטחוניות חמורות, ובהן הברחת סחורות מישראל לרצועת עזה והכנסת אזרח ישראלי לשטח הרצועה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כתב האישום הוגש בתום חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי, ימ”ר דרום, היחידה לחקירות מיוחדות של המשטרה הצבאית החוקרת ויחידת חקירות מכס דרום.

על פי האישום, הקצין פעל בתיאום עם אזרחים ישראלים נוספים, נגדם כבר הוגשו כתבי אישום נפרדים, והוביל ב-10 בינואר 2026 משאית עמוסה סחורה מוברחת לרצועת עזה. בין הפריטים: טלפונים ניידים, סיגריות, מצברים, אופניים חשמליים, מחשבים וציוד נוסף, בשווי כולל של מיליוני שקלים.

לפי הנטען, הקצין נסע ברכב צבאי לפני המשאית, נהוגה בידי אזרח ישראלי, ועקף את מנגנוני הבידוק תוך ניצול סמכויותיו והצגת מצג שווא בפני חיילים וקצינים כאילו מדובר בפעילות מבצעית. לאחר חציית הגבול, הותיר הנהג את המשאית ברצועה ושב לישראל עם הקצין.

בהמשך, כך לפי כתב האישום, הכניס הקצין את אותו אזרח פעם נוספת לרצועת עזה, כדי להשלים את העברת הסחורה. האזרח נשאר ברצועה מספר ימים עד שהוצא ממנה.

בכתב האישום נטען כי הקצין היה מודע לכך שהסחורה מוכנסת ללא פיקוח ועלולה להגיע לידי ארגוני טרור, ובהם חמאס, ואף סייע בכך לאויב. בנוסף, מיוחסות לו עבירות של לקיחת שוחד ועבירות נוספות.