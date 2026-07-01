צעיר נורה למוות בחיפה, שניים נוספים במצב קשה

גבר כבן 25 נורה למוות הלילה (בין רביעי לחמישי) בחיפה ושני צעירים נוספים נפצעו קשה. המשטרה הודיעה כי הרקע מסתמן כפלילי.

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המשטרה מסרה כי "שוטרי תחנת חיפה פתחו בחקירת אירוע ירי ברחוב ההגנה בחיפה. עם קבלת דיווח אודות ירי לעבר שלושה גברים ברחוב ההגנה בחיפה, פתחו שוטרי מרחב כרמל בחקירה והחלו באיסוף ממצאים ובסריקות אחר חשודים. הרקע ככל הנראה פלילי ונסיבותיו בבדיקה".

ממד"א נמסר: "חובשים ופרמדיקים של מד"א קובעים את מותו של גבר כבן 25 עם פציעות ירי, ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח רמב"ם 2 גברים כבני 25 במצב קשה, מחוסרי הכרה עם פציעות ירי".