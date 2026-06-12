חשד לניסיון חיסול בצפון: גבר כבן 50 נהרג בפיצוץ רכב

חשד לניסיון חיסול סמוך למושרייפה שבצפון: גבר כבן 50 נהרג היום (שישי) בפיצוץ רכב. הוא פונה במצב קשה לבית החולים אך שם נקבע מותו. גבר נוסף נפצע קל. כוחות גדולים של תחנת אום אל פחם הגיעו למקום ופתחו בחקירה יחד עם יחידת החבלה וזיהוי פלילי. החקירה נמשכת.

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חובש רפואת מיחידת האופנועים של מד"א רונן אברמוב וחובשי רפואת חירום במד"א מוחמד דעייף ורונזא זרזור, סיפרו: "קיבלנו דיווח על פיצוץ רכב. הגענו למקום וראינו את הרכב עולה באש ובסמוך שני נפגעים. גבר בן 51 היה בהכרה מעורפלת וסבל מחבלה רב מערכתית ופצוע נוסף נפצע באורח קל. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם קשה וקל".