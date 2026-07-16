"תישאר במשרד, אני מגיע": איים על רופא עם אקדח צעצוע - ונעצר | תיעוד

תושב טייבה בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד כי הגיע לקופת חולים בעיר, ואיים על רופא - כשהוא מצויד באקדח צעצוע. הוא הובא היום (חמישי) לבית המשפט, ומעצרו הוארך לצד דרישת אבחון גורמי מקצוע רפואיים.

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מהחקירה עלה, כי החשוד, שלא היה שבע רצון מהטיפול הרפואי שקיבל, יצר קשר טלפוני עם הרופא ואמר לו: "תישאר במשרד, אני מגיע". זמן קצר לאחר מכן הגיע למרפאה כשהוא מצויד באקדח צעצוע, ופנה למזכירות באומרו: "תגידו לרופא שיסדר את זה".

עם התקדמות החקירה התחזק החשד כי מדובר באיומים כלפי הרופא באמצעות חפץ הנחזה לאקדח. חקירת האירוע נמשכת.