כסף, חטיפים וסיגריות: לוחמי מג"ב מואשמים בהברחת שב"חים

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) הגישה היום (שני) כתב אישום חמור נגד שבעה נאשמים, בהם שלושה לוחמי מג"ב, שניהלו מנגנון שיטתי להברחת שב"חים דרך מחסום בידו. מדובר בשלושה לוחמי מג"ב בשירות חובה, ובארבעה פלסטינים תושבי בית איכסא, אשר חשודים בשורת עבירות חמורות של קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים, סיוע לכניסה לישראל שלא כחוק, והחזקת נשק ותחמושת שלא כדין.

כאמור, מכתב האישום עולה תמונה של התנהלות שיטתית, לפיה השוטרים ניצלו את תפקידם במחסום בידו, אחד המחסומים הרגישים בעוטף ירושלים ואפשרו, בתמורה לתשלומים במזומן, מעבר חופשי לשוהים בלתי חוקיים ולרכבים ללא בידוק ביטחוני. שלושה מהנאשמים - השוטרים עידן דיין, עדיאל אזולאי ואוראל אביטבול שירתו בפלוגת "אבנט" החרדית של משמר הגבול, שמוצבת בגזרת עוטף ירושלים.

לפי כתבי האישום, השלושה קשרו קשר עם ארבעה תושבי בית איכסא: מוחמד אבו דהוק, מערוף ע'ית, יוסף שמאסנה ומוחמד זאיד והחלו לגבות כספי שוחד עבור כל שב"ח שהועבר במחסום. עוד עולה כי המחיר הממוצע להדלפת שב"ח עמד על מאה שקלים לאדם, שנמסרו לשוטרים במזומן לעיתים מוסתרים בתעודת זהות, בשקית עם פחיות שתייה או תוך "לחיצת יד" מתואמת מראש. השוטרים אף קיבלו חטיפים, סיגריות ופחיות שתייה כתמריץ שוטף מצד המתווכים הפלסטינים. לצד זאת, היו מקרים בהם נרשמו סכומים אחרים.

.

נגד דיין, אחד הלוחמים המרכזיים בפרשה, נטען כי "איפשר בעשרות מקרים מעבר של רכבים שבהם הוסעו שב"חים", ואף פנה לשוטר אחר כדי לשחרר עצור ממחסום אחר. בנוסף, כתב האישום כולל גם אישום נפרד על קשר אישי שקיים דיין עם פלסטינית תושבת בית איכסא, וכלל שיחות בעלות אופי מיני ומפגשים במחסום- מעשה שהוגדר כהפרת אמונים חמורה.

עוד נכתב כי הלוחם עדיאל אזולאי, השתמש בטלפון מבצעי עם כרטיס SIM אנונימי כדי לתאם את המעברים עם נאשמים פלסטינים, ובראשם יוסף שמאסנה. במהלך החודשים האחרונים הוא העביר עשרות שב"חים, קיבל עשרות אלפי שקלים במצטבר ובחלק מהמקרים גנב יחד עם שוטר נוסף כ-600 שקלים משב"חים שנתפסו. בהמשך, גייס את חברו לפלוגה אוראל אביטבול ושילם לו "עמלות תיווך" בעבור הברחות שביצע.

מכתב האישום עולה עוד כי הנאשמים הפלסטינים, ובהם מוחמד אבו דהוק ומערוף ע'ית, לא הסתפקו בהעברת שבחים. לפי אחד האישומים, רכשו ממלול, שוטר מג"ב נוסף ששירת איתם שני רימוני הלם ומחסנית לנשק M16, ושילמו עבורם אלפי שקלים במזומן.

במקרים אחרים, השניים הבריחו סחורות דרך המחסום, בהסכמת השוטרים - המואשמים בעבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, סיוע לכניסה ושהייה בישראל שלא כדין, תיווך לשוחד, זיוף וגניבה. לצד זאת, מלול מואשם גם בסחר בנשק ובתחמושת. הנאשמים הפלסטינים מואשמים בעבירות של מתן שוחד, סיוע לכניסה לישראל שלא כחוק, נשיאת נשק ותחמושת שלא כדין, ושהייה בלתי חוקית בישראל.