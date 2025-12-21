לאחר התיעוד החריג מטמרה: נעצרו שני חשודים במעורבות בירי

תיעוד הירי החריג בטמרה: שני חשודים במעורבות במעשה נעצרו הלילה (בין שבת לראשון), כשאיתם נתפס גם הרכב, שעל פי החשד נעשה בו שימוש בזירה, ועליו לוחיות זיהוי מזויפות. המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצר השניים.

כאמור, אמש פרסמנו תיעוד שהגיע לידי i24NEWS מטמרה, בו נראים חמושים יורים לעבר מבנים ביישוב באין מפריע. המשטרה ציינה אז כי פתחה בחקירה " עם הפצת הסרטון ולאחר שלא התקבלה פנייה מקורבנות העבירה".

התיעוד שפורסם מצטרף למקרי אלימות רבים שאירעו לאחרונה, האחרון שבהם הוא קטטה אלימה בין חמולות שהתרחשה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. המעורבים - בני משפחות ג'רג'אוי ואבו טהא מהפזורה הבדואית, על רקע סכסוך דמים.

על פי הודעת המשטרה, האירוע התפתח בעקבות "ניסיון לביצוע נקמת דם". שוטרי תחנת באר שבע שהוזעקו למקום פעלו להפריד בין המעורבים והשתלטו על האירוע. במקום נעצרו חמישה חשודים מבני שתי המשפחות המעורבות.