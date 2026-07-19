התסריטים נגנבו - באמצע הצילומים: דרמה בסט "מלכת היופי של ירושלים"

כבר לא כל כך יפה: תושב בת ים נעצר בחשד שפרץ לדירה בתל אביב ששימשה כסט צילומים להפקת "מלכת היופי של ירושלים". על פי החשד הוא גנב ציוד ורכוש של השחקנים, כמו גם תסריטים. שווי הציוד מוערך בכ-30 אלף שקלים - שהוחזרו לצוות ההפקה. היום (ראשון) הוגש נגדו כתב אישום.

>>> עדכונים שוטפים בערוץ הוואטסאפ של i24NEWS <<<

ב-14 ביולי התקבלה תלונה על פריצה לדירה ברחוב שד"ל שמשמשת כסט צילומים לסדרה "מלכת היופי של ירושלים", כשמהמקום נגנב ציוד ורכוש שמשמשים את השחקנים ואת ההפקה. בין החפצים שנגנבו היה מחשב נייד, כונני הארד דיסק, כרטיסי זיכרון ותפילין, בשווי מוערך של 30 אלף שקלים. בנוסף, נגנבנו מהסט גם תסריטים.

שוטרי הסיור בתחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו תושב בת ים, בן 35, בחשד למעשים. הציוד הוחזר להפקה, והיום הוגש נגדו כתב אישום חמור עם בקשה למעצר עד תום ההליכים. החשוד אותר זמן קצר לאחר הגשת התלונה כשהוא נושא שקית עם הרכוש הגנוב.

בחקירתו עלה כי החשוד ביצע את העבירות לכאורה בעת שהפר את תנאי מעצר הבית שבהם היה נתון. מעצרו הוארך בבית המשפט, והיום הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב נגדו כתב אישום חמור בגין עבירות של כניסה למקום מגורים כדי לבצע עבירה, הפרת הוראה חוקית וגניבה.

עם הגשת כתב האישום ביקשה המשטרה את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.